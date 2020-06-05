Storm, flood watch for Friday

Weather radar map projection for early Friday afternoon (Courtesy of the National Weather Service).

Flood watch, beginning at noon Friday, issued by the National Weather Service office in Blacksburg.

Heavy rain is forecast with multiple thunderstorms that could bring storm damage.

From The National Weather Service:

…THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAIN MAY PRODUCE FLASH FLOODING…

.SCATTERED TO NUMEROUS THUNDERSTORMS WILL DEVELOP ACROSS THE AREA
THIS AFTERNOON AND CONTINUE THROUGH THE EVENING. VERY HEAVY
RAINFALL RATES ARE POSSIBLE, AS WELL AS MULTIPLE STORMS OVER THE
SAME LOCATIONS.

…FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM NOON EDT TODAY
THROUGH THIS EVENING…

THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR

  • FROM THE VIRGINIA AND NORTH CAROLINA FOOTHILLS, WEST INTO THE
    MOUNTAINS OF WEST VIRGINIA, SOUTHWEST VIRGINIA, AND NORTHWEST
    NORTH CAROLINA.
  • FROM NOON EDT TODAY THROUGH THIS EVENING.
  • VERY HEAVY RAINFALL RATES AND MULTIPLE ROUNDS OF STORMS MAY
    PRODUCE FLASH FLOODING THIS AFTERNOON AND EVENING. DUE TO
    RAINFALL ON THURSDAY, EVEN ONLY A SHORT DURATION OF VERY HEAVY
    RAIN MAY CAUSE FLASH FLOODING.
  • IN URBAN AREAS FLOODING IS POSSIBLE IN POOR-DRAINAGE AREAS, LOW-
    LYING INTERSECTIONS AND ALONG STEAMS AND CREEKS. IN MORE RURAL
    AREAS STREAMS AND CREEKS MAY ALSO QUICKLY RISE OUT OF THEIR
    BANKS FLOODING ROADS AND LOW-WATER CROSSINGS.
DOUG THOMPSON

DOUG THOMPSON

Long-time newspaperman, photographer, and videographer who sold his first news photo 60 years ago, still writes and shoots photos for Lee Enterprises newspapers, provides TV news for local stations/networks, and produces documentaries. He is also the founder and still publisher of Capitol Hill Blue, the oldest political news channel on the Internet, and owns Blue Ridge Muse, a hyperlocal website in the Blue Ridge Mountains of Southwestern Virginia. A member of the National Press Photographers Association, Thompson also owns Blue Ridge Photography, LLC.
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