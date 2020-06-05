Storm, flood watch for Friday

Flood watch, beginning at noon Friday, issued by the National Weather Service office in Blacksburg.
Heavy rain is forecast with multiple thunderstorms that could bring storm damage.
From The National Weather Service:
…THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAIN MAY PRODUCE FLASH FLOODING…
.SCATTERED TO NUMEROUS THUNDERSTORMS WILL DEVELOP ACROSS THE AREA
THIS AFTERNOON AND CONTINUE THROUGH THE EVENING. VERY HEAVY
RAINFALL RATES ARE POSSIBLE, AS WELL AS MULTIPLE STORMS OVER THE
SAME LOCATIONS.
…FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM NOON EDT TODAY
THROUGH THIS EVENING…
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
- FROM THE VIRGINIA AND NORTH CAROLINA FOOTHILLS, WEST INTO THE
MOUNTAINS OF WEST VIRGINIA, SOUTHWEST VIRGINIA, AND NORTHWEST
NORTH CAROLINA.
- FROM NOON EDT TODAY THROUGH THIS EVENING.
- VERY HEAVY RAINFALL RATES AND MULTIPLE ROUNDS OF STORMS MAY
PRODUCE FLASH FLOODING THIS AFTERNOON AND EVENING. DUE TO
RAINFALL ON THURSDAY, EVEN ONLY A SHORT DURATION OF VERY HEAVY
RAIN MAY CAUSE FLASH FLOODING.
- IN URBAN AREAS FLOODING IS POSSIBLE IN POOR-DRAINAGE AREAS, LOW-
LYING INTERSECTIONS AND ALONG STEAMS AND CREEKS. IN MORE RURAL
AREAS STREAMS AND CREEKS MAY ALSO QUICKLY RISE OUT OF THEIR
BANKS FLOODING ROADS AND LOW-WATER CROSSINGS.